Irão de Carlos Queiroz vence e chega uma vez mais aos "quartos" da Taça Asiática

Lusa Comentários 20 Jan, 2019, 19:50 | Futebol Internacional

No Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Irão e Omã discutiram a presença nos quartos de final, após as qualificações mais cedo do Vietname e da China, seleções que venceram a Jordânia (1-1, 4-2 nos penáltis) e a Tailândia (2-1), respetivamente.



Carlos Queiroz, selecionador do Irão desde 2011, tem a sua terceira presença na Taça Asiática, depois de na estreia, quando assumiu a seleção, ter sido eliminado nos quartos de final, e em 2015 também.



A edição deste ano da competição, que decorre a cada quatro anos, viu as equipas aumentarem para 24, levando a que a fase a eliminar, que arrancou hoje, se iniciasse com os oitavos de final.



O treinador português repete assim nova presença nos ‘quartos’, defrontando, na quinta-feira, a China, país que foi seu adversário na qualificação para o Mundial2018 e a quem venceu em casa (1-0) e empatou fora (0-0).



Hoje, diante de Omã, o Irão garantiu a passagem à eliminatória seguinte com golos de Alireza Jahanbakhsh, aos 32 minutos, e Ashkan Dejagah, aos 41, de grande penalidade, depois de Ahmed Mubarak falhar um penálti para Omã, aos três minutos.



Mais cedo, o Vietname (100.º no ‘ranking’ mundial) venceu a Jordânia (109.ª), no desempate por grandes penalidades (4-2) e depois de uma igualdade a um golo após prolongamento, e a China (76.ª) apurou-se frente à Tailândia (2-1).



O Vietname irá encontrar nos quartos de final o vencedor do jogo entre Japão, vencedor da competição em 2011, 2004, 2000 e 1992, e Arábia Saudita, campeã em 1996, 1988 e 1984, que se realiza na segunda-feira.



O detentor do troféu, a Austrália, vencedora da edição de 2015, defrontará, também na segunda-feira, o Uzbequistão.