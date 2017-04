Isco foi o herói do Real Madrid nas Astúrias

Lusa 15 Abr, 2017, 17:29 / atualizado em 15 Abr, 2017, 17:29 | Futebol Internacional

Dois golos de Isco, o segundo dos quais em cima dos 90 minutos, permitiram sábado ao Real Madrid vencer por 3-2 em Gijón, com as suas reservas de 'luxo', e reforçar a liderança da Liga espanhola de futebol.



Em encontro da 32.ª jornada, os 'merengues' estiveram a perder por duas vezes, face aos tentos do croata Duje Cop, aos 14 minutos, e de Mikel Vesga, aos 50, mas, dois tentos de Isco, aos 17 e 90, e um de Álvaro Morata, aos 59, viraram o resultado.



Com o regressado Fábio Coentrão, até aos 57 minutos, e sem Pepe e Cristiano Ronaldo, mais a maioria dos titulares do triunfo por 2-1 no reduto do Bayern Munique para a 'Champions', o Real Madrid somou, assim, o 23.º triunfo, em 31 jogos.



A formação madrilena tem agora 75 pontos, contra 69 do campeão FC Barcelona, que recebe ainda hoje a Real Sociedad, mas conta, para já, os mesmos 31 encontros disputados, já que o conjunto de Zinédine Zidane conta um jogo em atraso.



Por seu lado, o Sporting Gijón manteve-se no 18.º e antepenúltimo lugar, a cinco pontos do 17.º, o Leganés, que apenas atua no domingo.



No outro encontro já hoje disputado, o Deportivo, com Luisinho os 90 minutos e Bruno Gama até aos 63, recebeu e bateu o Málaga, sem Duda, por 2-0, com dois tentos na segunda parte, de Joselu, aos 47, e Pedro Mosquera, aos 67.



O 'Depor' passou a contar 31 pontos, juntando-se, provisoriamente, ao Bétis no 15.º posto e afastando-se dos lugares de despromoção, enquanto o Málaga manteve-se com 33, seguindo imediatamente acima do conjunto de Sevilha.