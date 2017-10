Islândia é a primeira estreante confirmada na Rússia

Lusa 09 Out, 2017, 21:57 | Futebol Internacional

Gylfi Sigurdsson, aos 40 minutos, e Johann Gudmundsson, aos 68, apontaram os tentos da seleção islandesa, que em 2016 estreou-se na fase final de um Europeu, atingindo os quartos de final (2-5 com a anfitriã França).



Os nórdicos juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia e à Rússia.



O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.

Sérvia de regresso às grandes provas

A seleção sérvia tornou-se esta segunda-feira a 15.ª seleção a juntar-se à anfitriã Rússia na fase final do Mundial de futebol de 2018, ao arrebatar o Grupo D europeu de apuramento, após um triunfo por 1-0 na receção à Geórgia.



Aleksandar Prijovic, aos 74 minutos, materializou a vitória dos sérvios, que tinham falhado o Mundial de 2014 e os Europeus de 2012 e 2016 e vão somar a 12.ª presença no Mundial, incluindo nove como Jugoslávia e uma como Sérvia e Montenegro.



