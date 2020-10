Islândia substitui treinadores para o jogo com a Bélgica após caso positivo

“A equipa técnica frente aos belgas será constituída por Arnar Thor Vidarsson, treinador dos sub-21, e David Snorri Jonasson, treinador dos sub-17”, indicou a Federação islandesa, explicando que a substituição acontece após um caso positivo no ‘staff’ do selecionador Erik Hamren.



O organismo diz ainda que nenhum dos jogadores está em quarentena e que o jogo de hoje entre a Islândia e a Bélgica, do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, decorrerá como previsto, a partir das 19:45 (horas de Lisboa).



No grupo, a Islândia segue em quarto e último lugar, com três derrotas em idêntico número de jogos, atrás de Inglaterra (sete), Bélgica (seis) e Dinamarca (quatro).