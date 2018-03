Ismaily substitui Alex Sandro na seleção brasileira

Lusa Comentários 20 Mar, 2018, 14:56 | Futebol Internacional

Ismaily, que já alinhou no Sporting de Braga, no Olhanense e no Estoril Praia, é o segundo substituto a ser chamado, depois de Tite ter convocado o próprio Alex Sandro para o lugar de Filipe Luís.



O defesa da Juventus, que já passou pelo FC Porto, lesionou-se na segunda-feira no treino que a 'canarinha' realizou em Moscovo.



Segundo o gabinete médico da seleção, Alex Sandro queixou-se de dores e exames posteriores confirmaram uma lesão muscular na perna direita.



A seleção brasileira joga com a Rússia na sexta-feira de março, em Moscovo, e defronta a Alemanha quatro dias depois, em Berlim.