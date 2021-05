Itália goleia São Marino ainda sem convocatória definida para Euro2020

Com um ‘onze’ alternativo ao que serão as escolhas mais sólidas de Roberto Mancini, o destaque foi Federico Bernardeschi (Juventus), com um golo e duas assistências.



Matteo Politano (Nápoles) e Matteo Pessina (Atalanta) marcaram dois golos cada, Gian Marco Ferrari (Sassuolo) fez mais um e Andrea Belotti (Torino) também entrou na lista de marcadores.



Após o 26.º jogo seguido sem perder para os ‘azzurri’, antes de um particular com a República Checa anteceder o Euro2020, Mancini admitiu que existem ainda “algumas dúvidas”, mas elogiou Bernardeschi.



“Sempre esteve bem com a seleção, e ajudou-nos com a qualificação. (...) Vamos ter de escolher entre grandes jogadores”, acrescentou.



A seleção italiana está integrada no grupo A, recebendo a Turquia, a Suíça e o País de Gales em casa, num torneio ‘espalhado’ pelo continente europeu.