Itália interessada em organizar Euro2032

A Itália sagrou-se campeã europeia em 2021, vencendo o adiado Euro2020, no qual recebeu quatro jogos do torneio, que decorreu em várias cidades europeias, em todos os casos na capital, Roma.Antes, recebeu o torneio mais importante do continente europeu em 1968 e em 1980.O prazo limite para candidaturas, ou manifestações de interesse, como são apelidadas nesta fase, é 23 de março, com a finalização do projeto aprazado para o mês de abril de 2023.A notícia surge no dia em que o Reino Unido e a Irlanda anunciaram uma candidatura conjunta à organização do Euro2028, descartando a possibilidade de receber o Mundial2030, como estava inicialmente planeado.

Essa desistência deixa a candidatura ibérica de Portugal e Espanha como a única europeia, para já, ao Mundial.