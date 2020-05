Itália vence Europeu de futebol virtual

Na final, a formação transalpina bateu a Sérvia por 3-1, à melhor de cinco encontros, impondo-se no quarto jogo graças a um golo aos 90 minutos da versão virtual do avançado do Nápoles Insigne.



O torneio serviu para ‘tapar’ a ausência do Euro2020, adiado para 2021, com uma organização ‘online’ da UEFA, que pretende aproximar-se do público dos videojogos, que já tinha uma Liga dos Campeões e um Mundial, este via FIFA, desde 2019.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 342 mil mortos e infetou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de dois milhões de doentes foram considerados curados.