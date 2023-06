Itália vence Países Baixos por 3-2 e revalida `bronze` da Liga das Nações

No estádio De Grolsch Veste, em Enschede, Federico Dimarco, aos seis minutos, e Davide Frattesi, aos 22, marcaram os dois primeiros golos dos campeões europeus, que revalidaram o terceiro lugar conseguido em 2021, quando venceram a Bélgica por 2-1.



Os Países Baixos, que na meia-final foram afastados pela Croácia, no prolongamento (4-2), reduziram a desvantagem com um golo de Steven Bergwijn, aos 68 minutos, mas, aos 73 minutos, Federico Chiesa, que tinha entrado em jogo pouco antes, colocou em 3-1 o resultado da partida, que os transalpinos dominaram quase sempre.



Aos 82 minutos, a seleção dos Países Baixos, orientada por Ronald Koeman, que já treinou o Benfica, voltou a reduzir a desvantagem, com um golo de Wout Weghorts, que foi anulado pelo VAR, por fora de jogo.



A jogar em casa, os neerlandeses voltaram a marcar aos 90 minutos, por Georginio Wijnaldum, pouco antes do árbitro sueco Glenn Nyberg ter indicado que iriam ser jogados mais nove minutos, nos quais os anfitriões procuram procuraram sempre o golo do empate, que não chegou.



Ainda hoje, às 19:45, em Roterdão, a Espanha, finalista vencida em 2021, e a Croácia, decidem o sucessor da França no palmarés da Liga das Nações, competição que Portugal venceu em 2019, na sua primeira edição.