Italianos exigem contas certas nas transmissões televisivas dos jogos

"O Conselho da Liga confirmou, no que respeita aos contratos com os donos dos direitos audiovisuais, a linha de respeito pelos contratos, de acordo com as decisões tomadas em assembleia geral", pode ler-se num comunicado da Serie A.



Os 20 clubes pedem, assim, que os operadores paguem a sexta e última tranche relativa à transmissão dos jogos de 2019/20, num contrato anual de 1.400 milhões de euros, nas mãos da Sky, DAZN e IMG, esta última relativa a transmissões fora de Itália.



A Serie A está parada desde 9 de março devido à pandemia de covid-19, estando ainda em aberto a possibilidade de regresso em meados de junho, a partir da 27.ª jornada.