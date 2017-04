Ivan Juric é o novo treinador do Génova

Mário Aleixo - RTP 10 Abr, 2017, 12:01 | Futebol Internacional

O Génova despediu o treinador Andrea Mandorlini e designou o croata Ivan Juric para assumir o comando técnico da equipa de futebol, anunciou o clube da Série A italiana no seu sítio oficial na Internet.



Mandorlini resistiu menos de dois meses no cargo, depois de ter substituído em fevereiro, precisamente, Juric, deixando o Génova no 16º lugar do campeonato, apenas dois lugares, mas nove pontos, acima da zona de despromoção.



"O Génova informa que destituiu o treinador da equipa principal, Andrea Mandorlini, em conjunto com os seus adjuntos", indica a nota publicada no sítio do clube genovês, no qual alinha o médio internacional português Miguel Veloso.



Juric foi despedido em fevereiro, após uma goleada por 5-0 sofrida frente ao lanterna-vermelha Pescara, mas o desempenho do Génova não melhorou sob o comando de Mandorlini, tendo sofrido quatro derrotas nos últimos quatro jogos na competição.