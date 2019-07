Ivan Saponjic troca o Benfica B pelo Atlético de Madrid

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jul, 2019, 11:03 / atualizado em 07 Jul, 2019, 11:04 | Futebol Internacional

"O Atlético chegou a acordo com o Benfica pelo avançado, que muitos comparam a Mario Mandzukic, e o clube português ficará com uma percentagem dos direitos económicos de uma hipotética transferência futura.



As negociações por Ivan Saponjic aceleraram nos últimos dias e o jogador poderá chegar nas próximas horas a Madrid para fazer os testes médicos", escreve o jornal espanhol.



O futebolista sérvio tinha manifestado a vontade de deixar o Benfica. "Foi-me dito que talvez fosse integrado na pré-temporada, mas o meu desejo é sair", afirmou ao jornal ‘Mozzartsport’ no início de junho.



O avançado chegou aos encarnados em 2015/16 juntamente com Luka Jovic e ainda procurava o seu primeiro jogo na primeira equipa do clube da Luz e em 2017/18 esteve cedido ao Zulte Waregem, da liga belga.



Na temporada 2018/19 participou em 30 jogos no Benfica B e apontou seis golos.