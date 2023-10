Ivo Vieira é o novo treinador dos turcos do Pendikspor

"O nosso clube chegou a acordo com o português Ivo Vieira para o cargo de treinador. Esperamos que seja benéfico para o nosso clube e para a nossa comunidade", referiu o clube turco numa mensagem divulgada nas redes sociais.



Ivo Vieira, de 47 anos, está de regresso ao futebol europeu depois de ter deixado em maio deste ano o comando técnico do Cuiabá, cerca de cinco meses depois de ter sido contratado.



O técnico conta ainda no seu currículo com passagens por Gil Vicente, Famalicão, Vitória de Guimarães, Moreirense, Estoril Praia, Académica, Aves, Marítimo e Nacional, além dos sauditas do Al Wehda.



No clube turco, o técnico vai encontrar o defesa português Nuno Sequeira, para além dos avançados Diaby, que já alinhou no Sporting, e Hassan, que representou o Rio Ave e o Sporting de Braga.