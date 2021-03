Jadon Sancho coloca Dortmund nas "meias" da taça alemã

O jovem avançado britânico, de apenas 20 anos, finalizou uma jogada construída por Erling Haaland e Marco Reus, quando surgiu isolado, aos 66 minutos, na cara do guarda-redes Tobias Sippel.No Dortmund, o internacional luso Raphaël Guerreiro foi titular no Borussia-Park, mas saiu lesionado, logo aos cinco minutos, tendo sido substituído por Nico Schulz, enquanto o médio Mahmoud Dahoud recebeu ordem de expulsão já em tempo de compensação, por acumulação de cartões amarelos.Outro desafio dos "quartos" entre Regensburg e Werder Bremen, que deveria ter acontecido horas antes, foi adiado, uma vez que, vários elementos da comitiva do emblema do segundo escalão testaram positivo ao novo coronavírus, situação que levou as autoridades germânicas a isolar o plantel durante 14 dias.

A nova data para a realização da eliminatória será posteriormente indicada pela Federação Alemã de Futebol (DFB).