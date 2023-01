Jaime Pacheco afasta Jesualdo Ferreira da Taça do Egito

A expulsão precoce, aos 11 minutos, com cartão vermelho direto, do experiente defesa Ali Gabr, não foi suficiente para travar o Pyramids, quarto no campeonato, que empatou o desafio quando já estava limitado, resistindo posteriormente ao prolongamento antes de se impor nas grandes penalidades.Antes desse lance marcante, o jovem defesa Hossam Abdulmaguid inaugurou marcador, aos 6 minutos, para o Zamalek, terceiro na Liga egípcia, vantagem que durou até aos 55, altura em que o médio marroquino Walid El Karti igualou.Depois, no desempate por penáltis, Zizo falhou logo o primeiro penálti para o Zamalek e o ex-sportinguista Shikabala desperdiçou o quinto, enquanto o Pyramids fez o pleno nos quatro lances que teve de converter.Esta terça-feira, o líder do campeonato Al-Ahly vai defrontar o Smouha, que ocupa a 12.ª posição, na partida que vai definir o outro finalista.