Jaime Pacheco conduz Zamalek à final da "Champions" africana

O conjunto egípcio, que no primeiro jogo tinha vencido por 1-0 em Marrocos, viu a vantagem na eliminatória ser anulada aos 47 minutos, por Ben Malango Ngita, mas acabou por confirmar a passagem graças a um golo de Ferjani Sassi, aos 61, e a um "bis" de Mostafa Mohamed, aos 85 e 88.O Zamalek, que tem no currículo cinco troféus da "Champions" africana, o último arrecadado foi em 2002, vai disputar a oitava final da sua história.Na decisão, agendada para 27 de novembro, estarão em confronto dois emblemas do Egito, uma vez que o Al-Ahly já tinha "carimbado" a qualificação, ao eliminar os marroquinos do Wydad na outra meia-final.

Jaime Pacheco, que iniciou a segunda passagem pelo Zamalek há pouco mais de um mês, leva seis vitórias em sete jogos oficiais, tendo cedido apenas um empate, num jogo para o campeonato egípcio.