Jamaica impõe ao México um empate na Gold Cup

Mário Aleixo - RTP 14 Jul, 2017, 09:59 / atualizado em 14 Jul, 2017, 09:59 | Futebol Internacional

Depois de terem vencido, respetivamente, Curaçao e El Salvador na primeira jornada, jamaicanos e mexicanos não conseguiram sair do nulo em Denver, nos Estados, apesar do maior domínio dos campeões, que se apresentam nesta prova sem o selecionador, Juan Carlos Osorio, castigado, e as principais figuras, que estiveram na Taça das Confederações.



Com este empate, México e Jamaica partilham a liderança, com quatro pontos, mais um do que El Salvador, enquanto o Curaçao ainda não pontuou.



Igualmente em Denver, El Salvador conseguiu os primeiros pontos, ao vencer Curaçao, por 2-0, com golos nos primeiros 25 minutos, por Gerson Mayen (21) e Rodolfo Zelaya (24).



Após a segunda jornada nos três grupos do torneio continental da América do Norte, Central e Caraíbas, ainda não há qualquer equipa apurada para os quartos de final.