James Rodríguez rescinde contrato com o Olympiacos

”, indicou o emblema helénico.Também nas redes sociais, o antigo jogador do FC Porto despediu-se do Olympiacos, pelo qual contabilizou 23 partidas e cinco golos, assinalando que fará parte da 'família' do clube grego, consciente de que será sempre bem recebido no Porto do Piréu.James Rodríguez foi tricampeão pelo FC Porto (2010/11, 2011/12 e 2012/13), tendo ainda vencido uma Taça de Portugal, três supertaças e uma Liga Europa, antes de deixar os "dragões", em 2013, para assinar pelo Mónaco.O internacional colombiano, que tinha chegado ao FC Porto proveniente do Banfield, jogou ainda no Real Madrid, com o qual conquistou duas ligas dos campeões, no Bayern Munique, Everton e Al-Rayyan, após um percurso iniciado no Envigado, da Colômbia.A imprensa tem avançado que o extremo colombiano pode regressar à América do Sul, para jogar no Brasil.