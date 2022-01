Jardim impõe-se frente a Daniel Ramos e conquista Supertaça saudita com Al-Hilal

A equipa de Jardim, que conquistou a Liga dos Campeões asiática em novembro do último ano, sucedeu ao Al Nasr.

O tento inaugural de Al Amri, apontado ao minuto 16, e um outro do francês Romain Amalfitano (24) parecia deixar o Al-Faisaly bem encaminhado para conquistar o troféu no Estádio Internacional King Fahd, em Riade.

Contudo, ainda no primeiro tempo, o médio Salem Al Sawsari (40) reduziu, instantes antes do cabo verdiano Julio Tavares receber ordem de expulsão, deixando a equipa de Daniel Ramos com 10 elementos.

Após o descanso, Yasser Al Shahrani (53), assistido pelo ex-portista Moussa Marega, restabeleceu a igualdade, que se manteve até ao final do tempo regulamentar, seguindo-se o desempate por penáltis, que `caiu` para o lado do atual campeão saudita.