Jenni Hermoso ruma às mexicanas do Tigres

”, publicou o Tigres na rede social X, numa publicação acompanhada de um vídeo com jogadas de destaque da futebolista da seleção de Espanha.A jogadora espanhola foi anunciada pelo Tigres um dia depois de oficializada a sua saída do Pachuca, a sua primeira equipa no México, à qual chegou em junho de 2022.”, disse Jenni Hermoso.A nova jogadora do Tigres foi uma dos protagonistas do Mundial feminino de 2023, que a Espanha venceu na Austrália e Nova Zelândia, pelo que fez dentro no campo e pelo polémico beijo de que foi alvo por parte do então presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, nos festejos pós título.