Jeonbuk de José Morais ganha e persegue liderança

Em Suwon, o avançado sul coreano Kyo-Won Han, aos 26 minutos, o médio compatriota Kim Bo-Kyung (33) e, já no segundo tempo, o ponta de lança brasileiro Gustavo (70), ex-Nacional da Madeira, anotaram os tentos do Jeonbuk, que ainda viu o australiano Taggart (84) encurtar distâncias para a equipa da casa, 11.ª e penúltima classificada.



A equipa de José Morais até poderia saltar para a liderança, mas precisaria de um deslize do Ulsan Hyundai diante do Pohang, algo que não se veio a verificar, tendo vencido por 2-0.



Com estes resultados, o Ulsan Hyundai continua líder isolado, com 39 pontos, mais um do que o Jeonbuk, ao fim de 16 jornadas.