Jeonbuk, de José Morais, nas `meias` da Taça da Coreia do Sul

O Jeonbuk Motors, comandado pelo português José Morais, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Coreia do Sul de futebol com uma goleada por 5-1 no terreno do Busan, também do primeiro escalão, com Gustavo em destaque.