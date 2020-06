Jeonbuk de José Morais vence e mantém liderança da liga sul-coreana

O Jeonbuk, campeão sul-coreano de futebol, treinado pelo português José Morais, manteve hoje a liderança do campeonato, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Incheon United, por 1-0, em jogo da sexta jornada da competição.