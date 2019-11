Jeonbuk, de José Morais, vence e mantém-se na luta pelo título na Coreia do Sul

Lee Dong-Cook, aos 11 minutos, e o brasileiro Ricardo Lopes, aos 48, marcaram os dois golos do triunfo do Jeonbuk.



Com este triunfo, a equipa de José Morais mantém-se na segunda posição, a três pontos do Ulsan, conjunto que visita na próxima ronda, a penúltima da fase final, marcada para 23 de novembro.