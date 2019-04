Jeonbuk Motors, de José Morais, iguala liderança na Coreia do Sul

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 16:04 | Futebol Internacional

Kim Shin-Wook marcou o único golo do encontro, aos 44 minutos, assegurando o triunfo do Jeonbuk frente ao 11.º e penúltimo classificado do campeonato.



A formação de José Morais soma os mesmos 14 pontos do Ulsan, que no domingo visita o lanterna-vermelha Incheon United, e mais um do que o Seoul, que vai jogar no terreno do Gangwon, 10.º colocado.