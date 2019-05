Jeonbuk Motors de José Morais vence e aproxima-se da liderança na Coreia do Sul

Lusa Comentários 18 Mai, 2019, 13:45 | Futebol Internacional

O conjunto de José Morais adiantou-se cedo no marcador, através de Li Seung-Ki, aos cinco minutos, o Jeju ainda reagiu e igualou aos 33, por intermédio do brasileiro Tiago Marques, mas o Jeonbuk chegou ao intervalo novamente em vantagem, depois do golo de Kim Min-Hyeok, aos 36. Kim Shin-Wook, aos 55, anotou o tento da tranquilidade para os anfitriões.



Com esta vitória, o Jeonbuk destacou-se no segundo lugar do campeonato com 24 pontos, menos dois do que o comandante, o Ulsan Hyundai, e mais três do que o Seul, terceiro classificado, mas que tem menos um encontro disputado.