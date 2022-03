Jérôme Boateng fora dos convocados do Lyon

Na comitiva para o Estádio do Dragão segue o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, de 31 anos, habitual titular e que fez toda a carreira no clube francês, desde o escalão dos iniciados.O Lyon visita na quarta-feira o FC Porto (17h45), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, com arbitragem do espanhol José Maria Sanchéz.Ainda esta terça-feira, o treinador Peter Bosz e o futebolista Moussa Dembelé darão no Estádio do Dragão, a partir das 16h20, a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, após a qual a equipa fará o treino de adaptação ao relvado.Anthony Lopes, Julian Pollersbeck e Kayne Bonnevie.Damien da Silva, Jason Denayer, Léo Dubois, Malo Gusto, Emerson Palmieri, Henrique Silva e Castello Lukeba.Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Habib Keita, Tanguy Ndombélé, Lucas Paquetá, Jeff Reine-Adélaide e Thiago Mendes.Bradley Barcola, Moussa Dembélé, Romani Faivre, Tino Kadewere e Toko Ekambi.