Jesus soma primeiro triunfo no Fenerbahçe com ajuda de ex-Santa Clara

Em Istambul, em duelo da primeira mão, o médio brasileiro Lincoln, ex-Santa Clara, foi a grande figura da partida, ao bisar aos 45+2 e 81 minutos, já depois de ter assistido Emre Mor, aos 17, para o primeiro golo da partida.



No terceiro golo do emblema turco, destaque para a assistência do internacional português Bruma, que, tal como o seu compatriota Crespo, foi lançado na partida aos 60 minutos.



Nessa altura, o Slovácko já atuava com menos uma unidade por expulsão de Hofmann, aos 48 minutos, com a equipa de arbitragem portuguesa liderada por João Pinheiro a deixar os checos reduzidos a 10.



Menos sorte teve o Dudelange, do treinador português Carlos Fangueiro, que foi à Suécia perder com o Malmo, por 3-0.



Tal como o Fenerbahçe, o campeão luxemburguês foi relegado dos jogos de acesso à Liga dos Campeões para as eliminatórias da Liga Europa.