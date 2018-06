João Cancelo realiza exames médicos na Juventus

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jun, 2018, 10:35 / atualizado em 27 Jun, 2018, 10:35 | Futebol Internacional

João Cancelo, lateral-direito formado no Benfica, deverá trocar o Valência pela "Juve", num negócio que deverá render ao clube espanhol uma verba a rondar os 40 milhões de euros.



O jogador chegou na terça-feira à noite a Turim e esta quarta-feira apresentou-se no J Medical, o centro médico propriedade da Juventus.



Após efetuar os exames médicos, o futebolista deverá então assinar contrato e tornar-se o segundo reforço da Juventus para a próxima época, seguindo-se à contratação do alemão Emre Can (ex-Liverpool).



João Cancelo, de 24 anos, que ficou fora das escolhas do selecionador Fernando Santos para o Mundial2018, começou por ser emprestado pelo Benfica ao Valência, em 2014/15, e, posteriormente, cedido a título definitivo.



Mais tarde, no relatório e contas apresentado, o clube da Luz comunicou a venda de Cancelo por 15 milhões de euros.





No Valência, o jogador esteve até 2016/17, época após a qual foi emprestado pelos espanhóis ao Inter de Milão, equipa em que cumpriu a última temporada.