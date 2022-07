João Félix diz estar "quase a 100%" para ajudar o Atlético de Madrid

Um golo de Félix a acabar deu hoje aos espanhóis do Atlético de Madrid a vitória (1-0) sobre os ingleses do Manchester United, num particular de preparação para a nova época, disputado em Oslo.



"Sinto-me bem. Ainda à procura da minha melhor forma. Já há algum tempo que não jogava, porque terminei a temporada lesionado. Mas estou a treinar forte, a preparar-me da melhor forma para ajudar a equipa. Estou quase a 100%”, expressou o avançado luso, citado pelo clube espanhol.



O antigo avançado do Benfica foi lançado no encontro por Diego Simeone à passagem do minuto 59, para, aos 86, anotar o único tento da partida, num remate rasteiro à entrada da área, após ser servido pelo espanhol Álvaro Morata.



Félix não jogava desde 17 de abril, quando sofreu uma lesão muscular que o afastou até o final da última época, voltando, agora, aos relvados.



"Vejo a equipa a ir muito bem e estou feliz por jogar. Quero fazer coisas boas e ter uma temporada muito boa. E quando isso acontece, todos ficam bem e felizes. Com certeza será uma época muito boa", desejou.