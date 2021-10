João Félix fecha vitória do Atlético de Madrid sobre o Betis

Os campeões espanhóis adiantaram-se no marcador por intermédio do belga Yannick Ferreira-Carrasco, aos 26 minutos, e dilataram a vantagem no segundo tempo, aos 63, através de um autogolo do central argentino Germán Pezzella, que cabeceou melhor do que muitos avançados, ainda que na direção errada.



À entrada para os 20 minutos, Diego Simeone lançou João Félix no jogo, para o lugar do uruguaio Luis Suárez, e o jovem avançado luso precisou apenas de nove minutos para deixar a sua 'marca', marcando aos 80.



Após dois empates, o Atlético de Madrid, que é uma de várias equipas com menos um jogo, subiu ao quarto lugar, com 22 pontos, ultrapassando precisamente o Bétis (21), que contou com o médio luso William Carvalho no 'onze'.



O conjunto madrileno segue dois pontos atrás de Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad, todos com 24, sendo que os bascos jogam hoje o dérbi com o Athletic.



Na primeira partida do dia, o 'aflito' Cádiz, 17.º colocado, resgatou um empate 1-1 na receção ao Maiorca (12.º), graças a uma grande penalidade convertida pelo experiente Álvaro Negredo, aos 90+3 minutos, depois de Iddrisu Baba ter colocado os maiorquinos na frente, aos 29.