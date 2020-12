João Félix futebolista do mês de novembro da Liga espanhola

O internacional luso revelou-se uma peça fundamental durante todo o mês e ajudou a equipa madrilena a acercar-se do primeiro lugar do campeonato espanhol, ocupado pela Real Sociedad, que detém apenas mais um ponto do que o Atlético e conta ainda mais dois jogos disputados.



Durante o mês de novembro, o Atlético venceu os quatro jogos disputados para a Liga espanhola, tendo João Félix contribuído com quatro golos, sendo, em conjunto com o uruguaio Luis Suarez, o melhor marcador da equipa.



Os golos de João Félix foram determinantes para as vitórias diante do Osasuna e do Cádiz, tendo ainda, embora sem marcar, se cotado em bom plano nos triunfos frente a Barcelona e Valência.



Na sua segunda época ao serviço dos 'colchoneros' e depois de uma primeira sem grande brilhantismo, João Félix parece estar a conseguir justificar os 120 milhões de euros pagos pelo 'Atleti' ao Benfica.



Na votação, o internacional português superou Jaume Doménech (Valência), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Youssef En-Nesyri (Sevilha), Edgar Badía (Elche) e Marcos André (Valladolid).