João Félix marca na goleada do FC Barcelona ao Getafe

A goleada permitiu ao FC Barcelona, embora que à condição, ascender à segunda posição da La Liga, com 57 pontos, a cinco do Real Madrid (62), que domingo recebe o Sevilha, e com mais um face ao Girona (56), terceiro, que na segunda-feira defronta em casa o Rayo Vallecano.



A ousadia da pressão inicial do Getafe, que colocou alguns problemas nos primeiros minutos, ruiu aos 20 minutos com o primeiro golo do 'Barça', apontado pelo brasileiro Raphinha (1-0), jogador que já passou pelo Sporting e Vitória de Guimarães.



A explorar o espaço nas costas da defesa contrária, bem como a velocidade dos seus jogadores, o FC Barcelona elevou para 2-0 por João Félix, aos 53 minutos, depois de um remate de Luís Milla ao poste da baliza defendida por Ter Stegen.



O neerlandês Frenkie de Jong ‘fechou’ praticamente o encontro, ao apontar o 3-0, aos 61 minutos, após assistência de Raphinha, e já no período de descontos, Fermín elevou para 4-0, aos 90+1, dando expressão a um dos resultados mais volumosos da época.



João Félix e João Cancelo foram titulares na equipa liderada por Xavi Hernández, tendo sido substituídos aos 63 e 84 minutos, respetivamente, enquanto Domingos Duarte não saiu do banco do Getafe.



o Getafe segue em 10.º lugar, com 34 pontos, ao alcance do Osasuna (11.º, com 32), que no domingo se desloca a casa do Las Palmas.