João Félix marca na vitória do Atl. Madrid frente ao Villarreal

O Atlético de Madrid, que na próxima ronda recebe o rival Real Madrid (terceiro, com menos seis pontos), recuperou a margem de cinco para o segundo classificado, o FC Barcelona, que, no sábado, venceu por 2-0 em casa do Sevilha.



O primeiro golo do encontro, sancionado com o recurso ao videoárbitro, surgiu na sequência de um lance do montenegrino Stefan Savic, aos 25 minutos, que contou com a colaboração de Alfonso Pedraza, que introduziu a bola na própria baliza.



Gerard Moreno falhou por pouco o golo do empate, aos 35 minutos, num dos melhores períodos do Villarreal, e, no inicio da segunda parte, já com João Félix em jogo, pertenceram ao Atlético de Madrid as melhores ocasiões para marcar.



Depois de uma primeira tentativa do uruguaio Luis Suárez, aos 53 minutos, o Atlético de Madrid chegou ao segundo golo por João Félix, aos 69, com um remate colocado em posição frontal, após um alívio deficiente de Pau Torres.



Após o golo, 10.º do português esta época, que sancionou o regresso do Atlético de Madrid aos triunfos após três jogos sem vencer, João Félix festejou efusivamente com o dedo indicador na boca, fazendo sinal para calar.



O Atlético de Madrid lidera, com 58 pontos e menos um jogo, cinco de vantagem sobre o FC Barcelona e seis sobre o Real Madrid (terceiro, mas igualmente com uma partida em atraso).



O Villarreal, que não vence na Liga espanhola há sete jogos seguidos, continua em queda da tabela classificativa, ocupando o sétimo lugar, com 37 pontos, a quatro do quinto lugar da Real Sociedad, último com acesso às competições da UEFA.