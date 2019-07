João Félix. Oficializada transferência para o At. Madrid

RTP Comentários 03 Jul, 2019, 19:07 / atualizado em 03 Jul, 2019, 20:31 | Futebol Internacional

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os 'encarnados' informam que o Atlético de Madrid "pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de seis milhões de euros".



Na nota, é detalhando ainda que, "desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de 120 milhões de euros no momento da transferência do jogador".





"Por último, de referir que os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 12 milhões de euros e que o Club Atlético de Madrid, SAD será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado", conclui o documento.



Depois de ter feito parte da formação no FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, equipas ligadas aos 'dragões', Félix, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, para a equipa de juvenis.



Esta temporada, o avançado estreou-se pela equipa principal, ao serviço da qual fez 43 encontros e marcou 20 golos, tendo ainda feito a estreia pela seleção portuguesa, na Liga das Nações.















