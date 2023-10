A saída do técnico luso, de 50 anos, foi consumada por “mútuo acordo”, assinalou o Olimpia Liubliana em comunicado divulgado no sítio da Internet.



Em 21 jogos, João Henriques obteve nove vitórias, quatro empates e oito derrotas, deixando o emblema onde atuam os portugueses Jorge Silva, David Sualehe, Diogo Pinto e Rui Pedro no terceiro lugar do campeonato.