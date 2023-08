João Henriques diz adeus à `Champions` e vai tentar apurar o Ljubljana para a Liga Europa

O Olimpija Ljubljana, do técnico português João Henriques, viu hoje confirmado o adeus ao sonho da Liga dos Campeões de futebol, após perder no campo do Galatasatay, por 1-0, e vai agora tentar chegar à Liga Europa.

Após o desaire caseiro (3-0) na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à ‘Champions’, a equipa de João Henriques voltou a sofrer novo desaire em Istambul e caiu para o play-off da Liga Europa, em que vai defrontar Qarabag ou HJK Helsínquia para poder estar na fase de grupos.



O avançado argentino Mauro Icardi fez o único tento da partida, aos 24 minutos, num encontro em que Sérgio Oliveira entrou na equipa turca na segunda parte, aos 78 minutos.



Do lado do Olimpija Ljubljana, Jorge Silva, David Sualehe e Rui Pedro foram titulares e estiveram a tempo inteiro no emblema esloveno.



Destaque ainda para expulsão, com vermelho direito, do médio uruguaio Torreira, que deixou o Galatasaray a atuar com menos uma unidade a partir dos 65 minutos.



Para estar na fase de grupos da ‘Champions’, a equipa turca vai ter pela frente o Molde, da Noruega.