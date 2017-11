João Meira anuncia EUA renovado frente a Portugal

Mário Aleixo - RTP 14 Nov, 2017, 12:28 / atualizado em 14 Nov, 2017, 12:28 | Futebol Internacional

João Meira atribui favoritismo a Portugal no jogo com os Estados Unidos mas cuidado | nbc sports

Portugal defronta a seleção americana esta sexta-feira, a partir das 20h45, em jogo particular, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



O defesa-direito aborda o encontro desta noite como um teste para a equipa das quinas antes do Mundial da Rússia e avança, em declarações ao jornalista Nuno Perlouro, o que pode esperar a formação nacional da equipa norte-americana: “Uma seleção com um novo treinador, com jogadores jovens cheios de vontade e qualidade. Portugal tem de estar precavido mas tem valor para ganhar o jogo”.





Sobre o futebol praticado pela seleção americana reconhece que é algo diferente do que se pratica na Europa: “O futebol da Major League Soccer (MLS) é mais natural, puro, é um jogo de ataque e contra-ataque. Na Europa há mais calculismo”.João Meira que em Portugal passou pelo Belenenses, Atlético e Vitória de Setúbal, entre outros clubes, joga desde 2016 nos Estados Unidos mas confessa que nunca perdeu a esperança de representar a seleção portuguesa, embora nesta fase seja difícil porque o campeonato da MLS tem pouca visibilidade.Contudo o jogador, de 30 anos, não perde a oportunidade para elogiar o trabalho do selecionador Fernando Santos e a aposta que faz nos jovens valores: “Está de parabéns porque é preciso conhecer novos jogadores”.Do tempo que permanece nos Estados Unidos destaca o momento que se cruzou no Chicago Fire com Schweinsteiger: “Nunca pensei encontrar-me com ele e isso enriqueceu-me”.A concluir João Meira, que confessa ter tido uma boa adaptação ao país (Estados Unidos) e ao futebol que lá se pratica, fala do futuro para dizer: “Acabei o contrato e estou na expetativa. Espero uma nova proposta mas a minha prioridade é poder voltar a jogar na Europa”.