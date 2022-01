João Pedro Sousa vai treinar os sauditas do AL-Raed

O ex-treinador do Famalicão e do Boavista vai ter assim a sua primeira experiência profissional no estrangeiro enquanto técnico principal, uma vez que já tinha integrado a equipa técnica liderada por Marco Silva no Olympiacos, da Grécia, e Hull, Watford e Everton, em Inglaterra.



Realce para o facto de o Al-Raed ser a atual equipa onde joga o compatriota Éder, autor do golo que deu o título europeu a Portugal no Euro2016, na final perante a seleção anfitriã, a França.



O técnico luso fez saber, através da sua conta na rede social Twitter, que se sente “honrado com a oportunidade de treinar o Al- Raed, um clube com muita história e tradição”, e promete “profissionalismo, honestidade e resiliência”, pilares nos quais acredita para “formar uma equipa competitiva e que orgulhe os seus adeptos”.