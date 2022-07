O capitão Joaquín prepara-se para cumprir a 14.ª época ao serviço da equipa principal do clube andaluz, depois de ter sido opção em 36 partidos oficiais em 2021/22, temporada em que conquistou a Taça do Rei, naquela que foi a terceira da carreira.O companheiro de equipa dos portugueses Rui Silva e William Carvalho iniciou a carreira profissional em 2000, no Bétis, onde permaneceu até 2006, tendo ainda representado Valência, Málaga e Fiorentina, de Itália, antes de regressar ao clube de Sevilha, em 2015.