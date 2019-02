Joe Gomez vai ser operado a fratura sofrida em dezembro

Lusa Comentários 04 Fev, 2019, 16:33 | Futebol Internacional

“O Liverpool pode confirmar que Joe Gomez vai ser operado, para facilitar a recuperação da fratura na parte inferior da perna esquerda, sofrida em Burnley, em 5 de dezembro”, comunicou o clube, líder da liga inglesa.



Inicialmente, os ‘reds’ previam menos tempo de paragem para o defesa, que esta época foi opção para o técnico Jürgen Klopp em 18 jogos, 13 dos quais na Liga, que a equipa de Liverpool lidera com mais dois pontos do que o Manchester City, tendo ainda menos um jogo.



“Obviamente que é difícil aceitar ficar de fora mais tempo do que o esperado, mas faz parte do jogo. O mais duro é não poder ajudar a equipa neste momento. O mais importante é regressar apto e esta operação vai ajudar”, disse Gomez.



Klopp lamentou a lesão, mas disse ser importante optar pela cirurgia ao jogador, de 21 anos: "É duro para ele e para nós, porque estava numa forma fantástica. Mas ele é demasiado precioso para arriscar seja o que for, no presente e no futuro, por isso será operado e depois regressará", disse o técnico alemão.