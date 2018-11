Jogadores dos Leicester City querem "honrar e lembrar" Vichai em todos os jogos

Lusa Comentários 01 Nov, 2018, 18:20 | Futebol Internacional

"Jogar futebol foi algo que não esteve nas nossas mentes durante a semana. Vamos jogar este fim de semana e depois em cada jogo para honrar e lembrar o homem que tanto fez pelo nosso clube", afirmou Claude Puel, em conferência de imprensa.



No sábado, o Leicester City visita o terreno dos galeses do Cardiff City, em jogo da 11.ª jornada da Liga inglesa, o primeiro dos 'foxes' após a morte de Vichai Srivaddhanaprabha.



"Estou muito orgulhoso em ser treinador deste clube. Em difíceis circunstâncias, jogadores, funcionários, adeptos, todos demonstraram durante a semana mais dolorosa da história do clube como este emblema é especial", referiu o treinador dos portugueses Adrien Silva e Ricardo.



Vichai Srivaddhanaprabha, empresário de 60 anos, faleceu no sábado passado, num acidente de helicóptero, conjuntamente com outras quatro pessoas. O helicóptero despenhou-se num parqueamento contíguo ao Estádio King Power Stadium, em Leicester.