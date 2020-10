Jogo entre Angola e Guiné Bissau cancelado devido a ausência de resultados à covid-19

“Por precaução, Angola não se apresenta. Fizemos testes [à covid-19] em 06 e 09 de outubro, com 37 resultados negativos. A Guiné-Bissau fez testes hoje, mas não tem resultados”, disse o diretor da Federação Angolana Nélson Nascimento.



O responsável explicou que a Guiné-Bissau efetuou apenas hoje, às 11:00, a despistagem para o novo coronavírus, e que os testes ainda seguiram para um laboratório no Porto, não estando previstos resultados dos mesmos em tempo útil.



“Não é uma boa imagem, somos dos PALOP, este jogo foi publicitado. Não é bonito, não fica bem, temos de assegurar que situações destas não se repitam. Eles fizeram os testes de manhã, não estão disponíveis e não podemos correr o risco", acrescentou o responsável.



Angola e Guiné Bissau tinham agendado o jogo hoje em Óbidos, de preparação das duas seleções na qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN).



A Guiné Bissau integra o grupo I de qualificação, no qual é terceira classificada (três pontos), atrás do Senegal (seis) e do Congo (três), e Angola está no grupo D, ainda sem qualquer ponto nas duas jornadas disputadas, atrás da Gâmbia e Gabão (quatro pontos) e da República Democrática do Congo (dois).