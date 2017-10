Jogo entre Barcelona e Las Palmas vai mesmo ter lugar mas à porta fechada

Lusa 01 Out, 2017, 13:54 / atualizado em 01 Out, 2017, 15:15 | Futebol Internacional

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não tem intenção de adiar o encontro entre o FC Barcelona e o Las Palmas, disse fonte do organismo à agência de notícias EFE.



A RFEF vai seguir-se pelas informações dadas pelo árbitro Luis Munuera Montero, que está de acordo com a realização do encontro, tal como as forças de segurança.



Os dirigentes do FC Barcelona têm estado em contacto constante com as autoridades para saber se haveria condições para realizar o encontro, depois de vários incidentes terem marcado o referendo pela independência da Catalunha.



Vários órgãos de comunicação social locais noticiaram que o jogo não se iria realizar, depois de os catalães terem pedido à Federação Espanhola de Futebol para adiar a partida.



Em comunicado, o 'Barça' vem dar conta da decisão final de avançar com o encontro mas à porta fechada.





Após criticar "as ações levadas a cabo em muitas localidades", o FC Barcelona assumiu que pediu à liga espanhola para adiar o encontro, devido aos incidentes que se verificaram durante o referendo pela independência da Catalunha.



"Perante a excecionalidade destes factos, a direção do FC Barcelona decidiu que o jogo da primeira equipa contra o Las Palmas será jogado à porta fechada, depois da recusa da Liga de Futebol Profissional de adiar o jogo", lê-se num comunicado do clube.







A cerca de meia hora do início do encontro, marcado para as 15:15 de Portugal continental, as portas do Camp Nou ainda estavam encerradas, com os jogadores das duas equipas a aquecerem já no relvado.



A Federação Catalã de Futebol anunciara que tinha adiado todos os encontros dos campeonatos regionais marcados para hoje.



Os catalães apoiantes da independência da região estão hoje a tentar votar num referendo suspenso no início do mês pelo Tribunal Constitucional espanhol e as autoridades de Madrid a tentarem impedir a realização da consulta popular com milhares de agentes da Polícia Nacional e Guardia Civil na rua.