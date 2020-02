Jogo entre Torino e Parma também adiado por causa do Covid-19

“O jogo foi adiado para uma data posterior”, escreveu o Torino, num breve comunicado na sua página oficial na Internet.



No sábado, a Serie A já tinha anunciado o adiamento de três outros jogos previstos para hoje, casos do embate entre Atalanta e Sassuolo, em Bérgamo, o Verona-Cagliari e o Inter Milão-Sampdoria.



O Comité Olímpico de Itália (CONI) tinha defendido o cancelamento dos eventos previstos na Lombardia e no Veneto, as zonas italianas afetadas pelo surto do coronavírus Covid-19.



Turim situa-se na região Piemonte, igualmente no norte de Itália, onde um novo caso do coronavírus foi confirmado.



Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 provocou 2.442 mortos, duas das quais em Itália, e infetou mais de 76 mil pessoas a nível mundial.



A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.