Jogos da Premier League com adeptos em pé a partir da janeiro

A medida também se aplica ao segundo escalão (Championship) e todos os clubes interessados em participar têm até 06 de outubro para apresentar as suas respetivas candidaturas.



Os clubes que tiverem os seus projetos aprovados poderão ter adeptos em pé num lugar próprio dos seus respetivos estádios a partir de janeiro do próximo ano e até final da atual temporada.



A SGSA explicou que, para os clubes terem as suas candidaturas aprovadas, o local para adeptos em pé não pode obstruir a visão de restantes pessoas no estádio e que deve ser estabelecido um código de conduta para quem quiser ter um lugar nessa bancada.



O organismo acrescentou que no fim da época uma comissão independente vai estudar e tirar as devidas conclusões do programa teste, com objetivo de, em 2022/23, mais clubes e mais estádios poderem ter locais definidos para adeptos em pé.



Em 1989, após o desastre de Hillsborough, que resultou em 97 mortos, após um esmagamento da multidão no início de uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest, todas as bancadas com adeptos em pé foram proibidas nos estádios ingleses e galeses.



Três anos depois, a medida passou a ser apenas aplicadas nas duas principais divisões inglesas.