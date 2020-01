Jogos da seleção feminina chinesa na qualificação olímpica adiados

Na última semana, a Confederação Asiática de Futebol decidiu transferir os jogos para Sydney, estando previsto que a seleção chinesa, em quarentena, mas sem que nenhuma jogadora tenha dado positivo ao vírus, entrasse em ação na segunda-feira.

O primeiro jogo foi agora adiado para quinta-feira, 6 de fevereiro, com a China a defrontar a Tailândia na jornada inaugural, depois Taiwan em 9, e, finalmente, a Austrália em 12, embora o apuramento arranque na mesma na segunda-feira, com o jogo entre Tailândia e Taiwan.

", manifestou o diretor executivo da federação australiana, James Johnson.A seleção chinesa feminina ainda está sob quarentena em Brisbane, até à próxima quarta-feira, depois de ter chegado esta semana à Austrália, para onde foram transferidos os jogos do grupo B de apuramento para Tóquio2020, devido ao coronavírus.A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço de vítimas do coronavírus, detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), localidade onde, aliás, se deveria disputar o torneio.