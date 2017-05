John Terry despede-se de Stamford Bridge

Mário Aleixo - RTP 16 Mai, 2017, 07:48 | Futebol Internacional

O Chelsea, já consagrado campeão, venceu esta segunda feira o Watford 4-3, em jogo da 37ª jornada da liga inglesa de futebol, com um golo marcado por John Terry, que deve ter feito a sua última atuação em Stamford Bridge.



O técnico italiano António Conte decidiu homenagear o histórico central do Chelsea, que abandona o futebol no final da época, dando-lhe a titularidade frente ao Watford, e este inaugurou o marcador ao 22 minutos, na sequência de um pontapé de canto, levando ao delírio os adeptos dos "blues" e o seu treinador.



No entanto, dois minutos volvidos, o mesmo Terry, que não conteve a felicidade de marcar naquela pode ter sido a sua despedida de Stamford Bridge - os "blues" ainda recebem na última jornada o último e já despromovido Sunderland -, cometeu um erro defensivo, ao estar na origem do golo do empate do Watford, pelo francês Etienne Capoue, quando pretendia atrasar a bola de cabeça para o seu guarda-redes.



Já com o título assegurado, ao vencer na sexta-feira o West Bromwich por 1-0, em casa deste, o Chelsea fez um jogo menos rigoroso em termos táticos, sobretudo no plano defensivo, e permitiu uma toada de parada e resposta, que acabou por propiciar uma vitória caseira tangencial por 4-3.



Ainda antes do intervalo, aos 36 minutos, o lateral espahol César Azpilicueta recolocou o Chelsea em vantagem, com um remate rasteiro de fora da área, para o seu colega Michy Batshuay a ampliar no recomeço, aos 49.



No entanto, o Watford reagiu e chegou aos 3-3, com golos do holandês Daryl Janmaat e do italiano Stefano Okaka, aos 51 e 74 minutos, e quando o jogo parecia encaminhar-se para uma igualdade final, eis que o internacional espanhol Cesc Fabregas, que entrara minutos antes para substituir Nathaniel Chalobah, a desfez, com um remate certeiro à entrada da área, aos 88.



No banco de suplentes do Chelsea, como suplente do guarda-redes Begovic -- o habitual titular, o belga Courtois, não foi convocado -- esteve o internacional português Eduardo, mas não chegou a ser utilizado.



Com este triunfo, o Chelsea reforçou o primeiro lugar com 90 pontos, mais dez do que o segundo, o Tottenham, que tem menos um jogo, e mais 17 do que o terceiro, que é o Liverpool.