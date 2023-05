Jordi Alba vai deixar o FC Barcelona no final da temporada

"O FC Barcelona e Jordi Alba chegaram a acordo para a desvinculação do contrato que o jogador tinha com o clube até ao fim da época 2023/24", informaram os catalães, em comunicado divulgado no site oficial.



Jordi Alba, de 34 anos, vai assim sair do emblema que representou durante 11 épocas na formação principal, juntando-se, nas saídas mais notadas, ao capitão Sergio Busquets, que recentemente recusou a oferta de renovação por uma temporada e também vai deixar o Camp Nou.



"Não foi uma decisão fácil, mas vou-me embora feliz e tranquilo, pois creio, enquanto adepto, que é o melhor a fazer", disse o lateral esquerdo, que revelou que "depois de muito meditar e analisar", entendeu que o mais acertado era "dar um passo para o lado".



O atleta assumiu sentir-se "muito afortunado" e "plenamente orgulhoso" de tudo o que conseguiu ao longo de mais de uma década pelo FC Barcelona, com o qual conquistou 18 títulos.



Jordi Alba celebrou seis títulos de campeão espanhol, cinco Taças do Rei, quatro Supertaças de Espanha, uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e uma Supertaça Europeia.



"Quem teria dito a esse miúdo que, com nove anos, começava o seu caminho cheio de ilusão nas escolas do Barça, que ia conseguir tanto pela equipa da sua vida?", refletiu o jogador.



Depois de vários anos nas camadas jovens do FC Barcelona, Alba concluiu a formação no Valência, clube em que permaneceu até 2012, antes de regressar aos catalães "para cumprir com tudo o que tinha sonhado".



"Vou sentir muita falta de correr toda a linha lateral de Camp Nou, receber o incentivo dos adeptos, a sua garra, o seu carinho e a sua alegria nos grandes momentos", reconheceu, desafiando os adeptos 'blaugrana' a comparecer à sua despedida, no domingo.



O FC Barcelona agradeceu o "profissionalismo, compromisso, dedicação e trato sempre positivo e próximo" do seu atleta, a quem deseja "sorte e êxitos" no futuro, garantido que a instituição "será sempre a casa" de Jordi Alba.



Jordi Alba, que conta com 458 jogos e 27 golos pelo FC Barcelona, fez parte da seleção de Espanha que se sagrou campeã da Europa em 2012.