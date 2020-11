Jorge Costa consegue primeira vitória na Roménia ao comando do Gaz Metan

O treinador português, de 48 anos, chegou em setembro a ser anunciado como novo selecionador da Guiné Equatorial, mas acabou há um mês por optar por um regresso à Roménia, onde, em 2011/12, esteve à frente do CFR Cluj.



Em um mês no Gaz Metan, o antigo defesa-central conseguira até agora um empate e duas derrotas, com o clube em antepenúltimo lugar.



Com os três pontos de hoje, o Gaz Metan sobe a 10.º, enquanto que o Cluj continua em terceiro lugar do campeonato.